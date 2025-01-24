В Себеже состоялось открытие мемориальных плит пограничникам, погибшим при выполнении боевых задач

18:47, 24 января 2025, ПАИ

Открытие мемориальных плит пограничникам, погибшим при выполнении боевых задач, состоялось в Себеже в пятницу, 24 января. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Открытие мемориальных плит пограничникам, погибшим 7 августа 2024 года при выполнении задач охраны государственной границы РФ в Суджанском районе Курской области, состоялось в Аллее Памяти на братском захоронении № 1 в Себеже.

Дмитрий Антонов, Юрий Милютин, Юрий Орехов, Даниил Мамай – эти имена навечно вписаны в историю героев Себежской земли.

На мероприятии присутствовали родные и близкие героев, коллеги-пограничники, представители администраций района, Себежа и поселений, Собрания депутатов, образовательных учреждений, ветераны, жители и гости города.

«Благодарю родственников погибших сыновей, отцов, братьев, сложивших голову на Суджанской земле. В августе месяце, когда пошли первые информационные материалы о вторжении нелюдей на территорию России, большая часть Себежского района замерла в ожидании, понимая, что произошло что-то страшное с нашими ребятами-пограничниками, которые были в составе сводного отряда ФСБ России по Псковской области. Думалось, что есть надежды. Но, к сожалению, все надежды растаяли. Мы получили наших ребят домой. И хорошо, что получили. Мы можем сходить на место захоронения, поклониться и сказать: «Спасибо вам за то, что вы сделали. Память о вас останется навечно. Вечная слава вам, ребята. Вечная память», – такими словами открыл мероприятие глава района Леонид Курсенков.

В знак уважения и всеобщей памяти участники мероприятия возложили цветы к мемориальным плитам в Аллее Памяти.

«Уважаемые жители Себежа, гости, товарищи пограничники, сегодняшний день – день памяти наших боевых товарищей. Он будет памятным днём для пограничного управления ФСБ России по Псковской области. В этот день на этом скорбном месте – месте памяти, месте гордости – будут увековечены имена героев-пограничников, которые исполнили свой воинский долг с гордостью и до конца. Пограничная служба, все пограничники Российской Федерации выражают благодарность всем, принявшим участие в сохранении памяти и увековечивании имён героев-пограничников. Спасибо вам большое», – сказал заместитель начальника управления – начальник отдела кадров пограничного управления ФСБ России по Псковской области капитан первого ранга Леонид Гураль.

Память о героях почтили минутой молчания, в их честь запустили воинский салют.

«Знамя Победы, знамя России, почётный караул, гирлянда славы – всё сегодня для наших ребят, наших героев. Право открыть плиты предоставлено родственникам погибших. Мероприятие объявлено закрытым, а люди всё шли и шли, кланялись портретам на плитах, военные отдавали честь нашим мужчинам, ушедшим в бессмертие», – пишет газета.