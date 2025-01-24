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Открытие первенства по боксу Псковской области прошло в Пустошке

Открытие первенства Псковской области по боксу среди юношей и девушек прошло в Пустошке сегодня, 24 января. Об этом пишет районная газета «Вперёд».

Фото здесь и далее: Елена Котисова

Парадом участников открылись традиционные соревнования. Под торжественную музыку боксёры прошли через зал и поднялись на ринг. В 2025 году в состязаниях приняли участие 162 спортсмена из городов Псков, Великие Луки, Остров, Невель, Себеж, Новоржев, Пустошка, посёлков Дедовичи, Плюсса и Локня.

Главный судья соревнований – Вячеслав Ярулин, главный секретарь – Максим Зеленин. На вынос флага прозвучал торжественно Гимн Российской Федерации. На торжественном открытии присутствовали исполнительный директор Псковской областной Федерации бокса Вадим Голик и глава района Юрий Кравцов.

«Гордость и честь для Пустошкинской земли стать в эти дни местом проведения 24-ого турнира по боксу, посвященному памяти воинов-земляков, погибших в мирное время при защите интересов нашей Родины! Минутой молчания мы почтили память наших воинов.
С большой радостью и уважением встретили гостей и участников первенства, на церемонии открытия выступили наши молодые артисты, а нашим землякам Николаю Юринову и Сергею Жгуну были вручены грамоты за долголетний вклад и поддержку развития бокса.
Пусть для каждого участника соревнование станет достойной ступенью, новым успешным этапом яркой спортивной карьеры!» – обратился к присутствующим Юрий Кравцов.

Исполнительный директор Псковской областной Федерации бокса Вадим Голик отметил в своём обращении, что мероприятие, проводимое в 24-й раз в Пустошке сегодня принимает особое значение в годы проведения специальной военной операции, когда, защищая интересы Родины сражаются и гибнут близкие люди, земляки.«Участникам СВО мы желаем стойкости, мужества и вернуться домой живыми!» – сказал Вадим Голик.

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