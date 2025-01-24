Библиотеки подготовили мероприятия для «Культурных выходных» в Псковском районе

23:21, 24 января 2025, ПАИ

Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова и библиотека для слепых приняли участие в первых в этом году «Культурных выходных», который прошли в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Специалисты Псковской областной библиотеки для слепых и слабовидящих представили учащимся четвёртых классов Тямшанской гимназии программу «Мир на кончиках пальцев». Они познакомили школьников с миром людей с нарушениями зрения, продемонстрировали книги для незрячих и слабовидящих, рассказали о форматах специальных книг.

Руководитель кабинета Курбатова областной библиотеки Мария Иванова рассказала в Родинском доме культуры учащимся девятых и десятых классов о литературном пути и общественной деятельности Валентина Курбатова, о его тесной связи с Псковской землёй. Многолетняя дружба связывала критика с Псковской областной универсальной научной библиотекой, которая сейчас носит его имя.

В заключение мероприятия состоялась передача в фонд Родинской сельской библиотеки-филиала книг, посвящённых Курбатову и Пушкину, в том числе изданий Тюменского регионального общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска», а также сборников сказок.