Пьяный водитель учинил ДТП с пострадавшими в Острове

12:45, 25 января 2025, ПАИ

24-летний нетрезвый водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, и машина столкнулась с едущим впереди автомобилем Opel Zafira. ДТП произошло на улице Карла Маркса в Острове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП в Opel пострадали 56-летний водитель и пассажир. Их госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.