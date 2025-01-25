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Происшествия

Пьяный водитель учинил ДТП с пострадавшими в Острове

24-летний нетрезвый водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, и машина столкнулась с едущим впереди автомобилем Opel Zafira. ДТП произошло на улице Карла Маркса в Острове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Острове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Острове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Острове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Острове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Острове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

В результате ДТП в Opel пострадали 56-летний водитель и пассажир. Их госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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