Пьяный водитель учинил ДТП с пострадавшими в Острове
24-летний нетрезвый водитель Chevrolet Niva не справился с управлением, и машина столкнулась с едущим впереди автомобилем Opel Zafira. ДТП произошло на улице Карла Маркса в Острове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП в Opel пострадали 56-летний водитель и пассажир. Их госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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