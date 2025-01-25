Акция «Блокадный хлеб» состоялась в Печорах

16:49, 25 января 2025, ПАИ

Акцию «Блокадный хлеб» организовал коллектив Дворца творчества детей и молодёжи в Печорах. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева



Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева



Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева



Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева



Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева









«Дети и взрослые не просто получили суточный паёк хлеба, они также узнали о Матче жизни в осаждённом городе в мае 1941 года, который стал символом стойкости и сплочённости ленинградцев, и внесли свой посильный вклад в поддержку наших воинов в зоне СВО», – отметил глава муниципалитета.

Так, прошли мастер-классы по изготовлению окопных свечей и оказанию доврачебной помощи, а также все желающие могли написать письма защитникам.