Акция «Блокадный хлеб» состоялась в Печорах
Акцию «Блокадный хлеб» организовал коллектив Дворца творчества детей и молодёжи в Печорах. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.
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Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева
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Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева
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Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева
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Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева
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Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева
«Дети и взрослые не просто получили суточный паёк хлеба, они также узнали о Матче жизни в осаждённом городе в мае 1941 года, который стал символом стойкости и сплочённости ленинградцев, и внесли свой посильный вклад в поддержку наших воинов в зоне СВО», – отметил глава муниципалитета.
Так, прошли мастер-классы по изготовлению окопных свечей и оказанию доврачебной помощи, а также все желающие могли написать письма защитникам.
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