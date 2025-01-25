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Культура

Городской фестиваль-конкурс художественного творчества «Ступень памяти» стартовал в Пскове

VII городской фестиваль-конкурс самодеятельного художественного творчества «Ступень памяти – 2025» стартовал в Городском культурном центре в Пскове сегодня, 25 января. Об этом сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.

Фото здесь и далее: управлении культуры администрации Пскова

В этом году культурный проект приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

  • Городской фестиваль-конкурс художественного творчества «Ступень памяти» стартовал в Пскове
    Фото: управлении культуры администрации Пскова
  • Городской фестиваль-конкурс художественного творчества «Ступень памяти» стартовал в Пскове
    Фото: управлении культуры администрации Пскова
  • Городской фестиваль-конкурс художественного творчества «Ступень памяти» стартовал в Пскове
    Фото: управлении культуры администрации Пскова
  • Городской фестиваль-конкурс художественного творчества «Ступень памяти» стартовал в Пскове
    Фото: управлении культуры администрации Пскова
  • Городской фестиваль-конкурс художественного творчества «Ступень памяти» стартовал в Пскове
    Фото: управлении культуры администрации Пскова
  • Городской фестиваль-конкурс художественного творчества «Ступень памяти» стартовал в Пскове
    Фото: управлении культуры администрации Пскова

Сегодня прошел отборочный этап конкурса, на котором свои таланты продемонстрировали танцоры, вокалисты и чтецы из Пскова и области, Санкт-Петербурга и Гатчинского района. Участники представили эмоциональные, трогательные и душевные номера на военную тематику, которые не оставили равнодушными зрителей.

Фестиваль «Ступень памяти» – это традиционное мероприятие, проводимое каждые два года. «В этом году была добавлена новая номинация, посвященная специальной военной операции, что делает конкурс еще более актуальным и значимым», – отметили в управлении культуры.

Жюри выберет лучших конкурсантов, а 26 января в 16:00 состоится гала-концерт.

«Приглашаем всех желающих присоединиться к этому событию, поддержать талантливых участников и своими глазами увидеть трогательные номера, пронизанные духом того времени», – подчеркнули сотрудники управления культуры.

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