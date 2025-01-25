Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Новосокольническом районе
Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Новосокольническом районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Поздно вечером 21 января в деревне Севастьяново Новосокольнического района инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль марки «Хонда». В ходе проверки выяснилось, что за рулем находился 38-летний житель Великих Лук, который был в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.
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