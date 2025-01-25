Псковичей приглашают к участию в конкурсе «Спасём жизнь вместе!»

23:50, 25 января 2025, ПАИ

Конкурс социальной рекламы, направленной на борьбу с наркотиками и пропаганду здорового образа жизни, под названием «Спасём жизнь вместе!» организован сотрудниками УКОН УМВД России по Псковской области. Он стартовал 10 января и продлится до 20 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Главная цель конкурса – привлечь внимание общества к проблеме незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ. Кроме того, он способствует формированию негативного отношения к потреблению наркотиков в обществе.

Участвовать могут как физические, так и юридические лица, а также авторские группы. Важно, чтобы конкурсные работы и их содержание соответствовали законодательству РФ.

В конкурсе предусмотрены три номинации: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической тематики и пропаганды здорового образа жизни» и «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных сетей».

Конкурсные материалы вместе с заявками можно подать в управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля. Место подачи – город Псков, улица Ипподромная, дом 118. Заявки также принимаются по электронной почте ukonpskov@mail.ru.

Работы, которые займут призовые места на региональном этапе, будут отправлены для участия во всероссийском этапе конкурса в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел РФ.