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Общество

Дожди и +5 градусов прогнозируются в Псковской области 27 января

27 января в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов пройдёт умеренный дождь, днём тоже ожидаются дожди, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России.

Фото: ПАИ

Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Днём возможен западный ветер. Температура по области в течение суток составит от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.

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