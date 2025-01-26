Дожди и +5 градусов прогнозируются в Псковской области 27 января

18:18, 26 января 2025, ПАИ

27 января в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов пройдёт умеренный дождь, днём тоже ожидаются дожди, сообщили ПАИ в региональном ГУ МЧС России.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Днём возможен западный ветер. Температура по области в течение суток составит от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.