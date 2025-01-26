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Общество

Набор настольных игр подарил клубу-библиотеке в Себежском районе участник СВО

Участник СВО из Томсино Себежского района Роман Пешков подарил деревенскому клубу-библиотеке шашки, шахматы и игру «Монополия», сообщила газета «Призыв».

Фото Томсинского клуба-библиотеки

В 2022 году Романа мобилизовали на СВО, где он находится до сих пор. Во время очередного отпуска он подарил Томсинскому клубу-библиотеке шахматы, шашки и игру «Монополия».

«Сейчас дети и молодёжь с удовольствием играют в игры в перерывах между репетициями, мастер-классами и просто во время посещения клуба-библиотеки», - пишет газета «Призыв».

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