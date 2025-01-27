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Общество

День снятия блокады Ленинграда отмечают в России сегодня

День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается ежегодно 27 января.

Фото: ПАИ

Военные действия на подступах к Ленинграду Гитлер развернул в 1941 году. 8 сентября 1941 года вокруг города сомкнулось кольцо. В Ленинграде на тот момент оказалось свыше 2,5 миллиона жителей, среди которых было 400 тысяч детей.

Сообщение с Ленинградом в течение почти 900 дней поддерживалось исключительно по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник, в свою очередь, вёл непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, а также предпринимал многочисленные попытки захватить его.

Блокаду прорвали 18 января 1943 года. У города тогда появился коридор сухопутной связи со страной. В конце года благодаря победам советских войск появилась возможность для проведения крупной наступательной операции под Ленинградом и Новгородом.

А 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены. Именно в этот день советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня блокаду города.

К различным орденам и медалям представили более 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фронта. Кроме того, ещё 226 защитников города стали Героями Советского Союза. Также 1,5 миллиона человек получили медали «За оборону Ленинграда». Город же наградили орденом Ленина, а также присвоили звание «Город-герой Ленинград».

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны в Дедовичском районе Псковской области был центр Партизанского края. Из Партизанского края в осаждённый Ленинград отправили обоз с продовольствием, который первым смог доехать до блокадного города.

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