Ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах предложили в России

08:00, 27 января 2025, ПАИ

Законопроект, который будет ужесточать ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, разрабатывают в Госдуме. С помощью него штрафы за антисанитарию увеличат до 500 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

На данный момент штрафы составляют от 500 до 1500 рублей для физлиц. Такие санкции не способствуют предупреждению и пресечению противозаконных действий и защите интересов россиян в этой сфере, обратил внимание Сергей Колунов.

Согласно законопроекту, который сейчас разрабатывается, штрафы для физлиц могут достигнуть 25 тысяч рублей, а для юрлиц – до 500 тысяч рублей.

Кроме прочего, Сергей Колунов отправил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой по этому поводу.