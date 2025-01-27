Дом горит в деревне Нивки Дедовичского района
Дом горит в деревне Нивки Дедовичского района. Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте, помимо пожарных, работают бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>