Два человека пострадали в ДТП на улице Чудской в Пскове

10:29, 27 января 2025, ПАИ

Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на улице Чудской в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Оба пострадавших отказались от госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.