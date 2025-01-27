Два человека пострадали в ДТП на улице Чудской в Пскове
Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на улице Чудской в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Оба пострадавших отказались от госпитализации.
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>