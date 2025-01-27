Память жителей и защитников блокадного Ленинграда почтили в Пскове

12:30, 27 января 2025, ПАИ

Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов по случаю Дня снятия блокады Ленинграда проходит на Могиле Неизвестного Солдата в Пскове сегодня, 27 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

























На мероприятии присутствует глава Пскова Борис Елкин, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, депутаты Гордумы, представители молодёжных патриотических объединений, а также жители города, которые пришли вспомнить о героизме защитников Ленинграда и отдать дань уважения всем, кто пережил блокаду.

Добавим, что День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается ежегодно 27 января.