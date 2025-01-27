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Происшествия

15 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

15 человек пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 20 по 26 января. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП в Острове. Фото: ПАИ

Всего за неделю в Псковской области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 325 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 25 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

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