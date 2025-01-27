Псковичи стали призёрами Кубка Ленинградской области по зимнему плаванию памяти девушек-лесорубов
Псковичи стали призёрами открытого Кубка Ленинградской области по зимнему плаванию, посвящённого памяти девушек-лесорубов, погибших от фашистского артобстрела в 1942 году. Соревнования прошли на территории курорта «Влёд». Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.
В соревнованиях участвовали более 70 спортсменов из России, Сербии, Белоруссии и Франции. Спортсмены состязались в дисциплинах «брасс» и «вольный стиль» на дистанциях 25 и 50 метров.
Псков представили Дмитрий Дружинин и Александр Малиновский. Дружинин выиграл два золота и два серебра, а Малиновский победил в трёх дисциплинах и в одной стал вторым.
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Псковичи стали призёрами Кубка Ленинградской области по зимнему плаванию памяти девушек-лесорубов
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