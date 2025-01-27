Псковичи стали призёрами Кубка Ленинградской области по зимнему плаванию памяти девушек-лесорубов

16:04, 27 января 2025, ПАИ

Псковичи стали призёрами открытого Кубка Ленинградской области по зимнему плаванию, посвящённого памяти девушек-лесорубов, погибших от фашистского артобстрела в 1942 году. Соревнования прошли на территории курорта «Влёд». Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

В соревнованиях участвовали более 70 спортсменов из России, Сербии, Белоруссии и Франции. Спортсмены состязались в дисциплинах «брасс» и «вольный стиль» на дистанциях 25 и 50 метров.

Псков представили Дмитрий Дружинин и Александр Малиновский. Дружинин выиграл два золота и два серебра, а Малиновский победил в трёх дисциплинах и в одной стал вторым.