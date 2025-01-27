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Общество

Принять участие в онлайн-акции #Жизньвнас могут псковичи

Стартовал проект «Сила – в единстве. Единство – в правде». Первый этап проекта – онлайн-акция #Жизньвнас. Как рассказали ПАИ организаторы, цель этой акции – выразить несогласие с любыми проявлениями геноцида.

Дети и молодежь в возрасте от 12 до 21 года из России, Белоруссии и Китая могут создать работы (фотографические, графические, художественные), отражающие непоколебимость и стойкость народа, пережившего трагические события Второй мировой войны.

Важное условие – в работах нужно использовать цвета национальных флагов участников, а также изображения людей для демонстрации разнообразия в мире сегодня и победы над нацистской идеологией в период Великой Отечественной войны.

Прислать работы можно до 2 мая 2025 года. Они будут размещены на специализированном информационном ресурсе, что обеспечит их открытость и доступность для широкой общественности.

Второй этап проекта – Межмузейный выставочный проект «Белые журавли» – пройдет с 1 сентября по 30 декабря 2025 года. Выставка станет площадкой для демонстрации реальных артефактов, свидетельствующих о войне, и мультимедийных работ, созданных в рамках онлайн-акции.

Проект запущен в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне, а также в рамках перекрестных Годов культуры Россия – Китай.

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