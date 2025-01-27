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Происшествия

Ядовитую незамерзайку из Псковской области нашли специалисты Роспотребнадзора. Метанола в ней почти в тысячу раз больше нормы

Три ядовитые стеклоомывающие жидкости (незамерзайки) с содержанием метанола в сотни раз больше нормы нашли специалисты Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. Одна из незамерзаек произведена в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото сгенерировано нейросетью

В стеклоомывающей жидкости Nord Ultra 30°С от производителя ООО «Гарант» из Пушкинских Гор Псковской области содержание метанола превысило допустимую норму в 722 раза, составив 36,1 %.

В составе незамерзайки Gleid Professional 30°С производителя ООО «Акватрейд» из Москвы оказалось 30,6 % метанола, что в 612 раз превышает норму.

Ещё одну ядовитую стеклоомывающую жидкость – Gleid Unlimited 30°С – произвело ООО «Комторг» из Ивановской области. В этой незамерзайке выявили 17,55 % метанола, что в 351 раз больше нормы.

Сотрудники Роспотребнадзора в адрес продавцов опасной продукции выдали предписания об её изъятии и уничтожении. Согласно представленной информации производители ООО «Гарант», ООО «Акватрейд», ООО «Комторг» по указанным адресам деятельность не осуществляют. Информацию о выявлении опасной продукции направили в правоохранительные органы.

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