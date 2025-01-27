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Культура

Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове

Выставка «Великая Отечественная война в судьбе человека: архитектор-художник Ольга Константиновна Аршакуни» открылась в Псковском музее-заповеднике сегодня, 27 января, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Выставка в память об Ольге Аршакуни открылась в Пскове
    Фото: ПАИ

Экспозицию открыли в честь архитектора и художника из Ленинграда и Пскова, общественного деятеля и основателя мемориального музея-квартиры Юрия Спегальского – Ольги Аршакуни.

«Пожалуй, в Пскове её ценят, любят и знают очень многие, как специалисты, так и простые горожане. Ольга Константиновна прошла всю войну в блокадном Ленинграде. Этот период в её жизни имеет огромное значение. Мы будем говорить о ней как о человеке, замечательном создателе мемориального музея Юрия Павловича Спегальского в Пскове, как о замечательном художнике-архитекторе и очень сильном волевом человеке. Эта выставка не столько о блокадном Ленинграде, сколько о человеке, женщине, патриоте и о замечательном деятеле культуры», – отметил заведующий сектором новейшей истории исторического отдела Псковского музея-заповедника, один из кураторов выставки Илья Казанцев.

В экспозиции можно увидеть оригинальные документы и предметы, принадлежавшие Ольге Аршакуни, из коллекции Псковского музея-заповедника. Также представлены цифровые копии документов из фондов музеев-партнёров. Некоторые экспонаты демонстрируются впервые.

«В Псковском музее-заповеднике есть стационарная экспозиция, посвященная этой великой теме – Великой Отечественной войне. В этот особенный год, год 80-летия величайшей Победы, мы решили, что будет логично и правильно расширить границы этой экспозиции. Так что сейчас экспозиция Великой Отечественной войны, находящаяся у нас, как бы выходит за рамки того пространства, в котором обычно привыкли ее воспринимать», – рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, в свою очередь, поблагодарил руководство и сотрудников музея-заповедника за работу, которая посвящена людям и событиям.

«Наша гордость – это подвиг людей, ленинградцев, тех, которые вынесли все страшные мучения, ужас этой блокады. Хочу сказать, что музей – наш самый главный помощник в популяризации именно того периода, подвига и той работы, которая проводилась в послевоенном Пскове теми замечательными людьми, которые, сами находясь в ужасных бытовых условиях, восстанавливали город Псков, объекты культурного наследия», – подчеркнул он.

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