В Острове прошли памятные мероприятия в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

20:22, 27 января 2025, ПАИ

В Доме детского творчества имени К. И. Назаровой в Острове прошло традиционное памятное мероприятие в честь Дня воинской славы России – Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который отмечают в России сегодня, 27 января. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.

Гостями встречи стали ветераны, а также представители молодёжных общественных организаций и объединений, активные горожане, сотрудники органов местного самоуправления Островского района.

К участникам мероприятия обратился председатель Собрания депутатов Островского района Александр Обризан, отметив, что мужество и героизм, стойкость и патриотизм ленинградцев, не допустивших противника в родной город, достойны самого высокого уважения.

Организаторы напомнили присутствующим об мужестве и роли советских войск в освобождении города, а также о заслугах жителей блокадного Ленинграда при его защите. Не обошли стороной и другую памятную дату – Международный день памяти жертв Холокоста, добавил Дмитрий Быстров.