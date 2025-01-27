Автомобиль загорелся у моста Александра Невского в Пскове

20:53, 27 января 2025, ПАИ

Возгорание автомобиля Ford произошло в Пскове за мостом Александра Невского по направлению движения в сторону Чудской улицы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.