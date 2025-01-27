Автомобиль загорелся у моста Александра Невского в Пскове
Возгорание автомобиля Ford произошло в Пскове за мостом Александра Невского по направлению движения в сторону Чудской улицы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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27 января 2025
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