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Спорт

Спортивные мероприятия для ветеранов СВО проводят в Псковской области

Региональный турнир по волейболу сидя «Дух в движении» среди ветеранов специальной военной операции (СВО) прошёл в спорткомплексе «Писковичи» в Псковском районе. Основная цель мероприятия – социализация ветеранов СВО, вовлечение их в спортивную жизнь региона, а также адаптация средствами адаптивной физической культуры, рассказала врио председателя комитета по Псковской области Галина Овсова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«У нас на площадке не только Ассоциация ветеранов войн. Мы вовлекаем и общественные организации, такие как отряд содействия обороне и безопасности «Дружина», центр спортивно-военной подготовки «Воин». Это совместное мероприятие для объединения и вовлечения как общественников, так и ребят – участников СВО в спортивную жизнь области», – отметила Галина Овсова.

В стартах участвуют спортсмены из Пскова, Великих Лук, Псковского, Островского и Палкинского районов. Волейбольный турнир проходит в рамках проекта «Росмолодёжь. Гранты» «Школа адаптивного спорта для участников и ветеранов СВО».

Галина Овсова также отметила, что еженедельно ветераны СВО занимаются волейболом, в том числе волейболом сидя. По её словам, в 2025 году запланировано ещё больше спортивных мероприятий, чем в прошлом. Так, уже в феврале пройдёт турнир по настольному теннису.

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