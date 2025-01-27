Во всех муниципалитетах Псковской области прошли памятные мероприятия, посвящённые Дню полного снятия блокады Ленинграда

23:59, 27 января 2025, ПАИ

Сегодня, 27 января, во всех муниципалитетах Псковской области прошли памятные мероприятия, посвящённые Дню полного снятия блокады Ленинграда. Акции памяти, памятные митинги, «Разговоры о важном» в школах и другие мероприятия проводились повсеместно, пишут муниципальные газеты.

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Так, в Красногородском округе в деревне Покровское прошла акция памяти «Блокадный хлеб Ленинграда», пишет газета «Заря». В акции приняли участие жители деревни, среди которых ветераны труда, дети войны, дочери и сыновья ветеранов Великой Отечественной войны, работники культуры, члены общественной организации «Союз женщин России» Красногородского округа. Организаторы подготовили площадку, оформили фотозону. В рамках мероприятия все участники получили ласточку-символ блокады и дневную норму хлеба – «125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам».

В Острове в рамках памятной даты состоялось мероприятие в Доме детского творчества имени Героя Советского Союза Клавдии Назаровой. В нём приняли участие ветераны и житель блокадного Ленинграда - Зоя Жадина, воспитанники молодежных общественных организаций, представители администрации Островского района. Ведущие напомнили присутствующим о трагических страницах в истории города. Гостям предоставили записи в дневнике 11-летней ленинградки Тани Савичевой, который стал одним из символов города и блокады в годы войны, а также рассказали о единственной транспортной магистрали, связывавшей блокадный Ленинград с Большой землей — «Дороге жизни», благодаря которой в оккупированный город за это время доставили более 360 тонн груза.

Кроме того, во всех школах Печорского муниципального округа прошёл очередной урок из цикла «Разговоры о важном», темой которого стало освобождение Ленинграда от нацистов. Ученики узнали об исторических событиях того времени. В ходе уроков были проведены беседы, просмотрены фильмы и видеоролики с последующим их обсуждением. «Уроки были проведены с целью формирования и укрепления у обучающихся чувства патриотизма, любви к стране и уважения к подвигам предков», – отметили в редакции газеты «Печорская правда».

Также в Стругах Красных провели Всероссийскую акцию «Хлеб той зимы». Добровольцы волонтёрского отряда «Заря», активисты Добровольческого центра и Движения Первых, а также работники районного Дома культуры присоединились к акции. Ребята расположились возле районного Дома культуры, где всем желающим также дали возможность попробовать 125-граммовый «хлебный паек». В рамках акции «Ленточка Ленинградской Победы» волонтеры дарили прохожим ленточки и поздравляли всех с памятным днём, когда Ленинград был освобождён.