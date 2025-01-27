Во всех муниципалитетах Псковской области прошли памятные мероприятия, посвящённые Дню полного снятия блокады Ленинграда
Сегодня, 27 января, во всех муниципалитетах Псковской области прошли памятные мероприятия, посвящённые Дню полного снятия блокады Ленинграда. Акции памяти, памятные митинги, «Разговоры о важном» в школах и другие мероприятия проводились повсеместно, пишут муниципальные газеты.
Так, в Красногородском округе в деревне Покровское прошла акция памяти «Блокадный хлеб Ленинграда», пишет газета «Заря». В акции приняли участие жители деревни, среди которых ветераны труда, дети войны, дочери и сыновья ветеранов Великой Отечественной войны, работники культуры, члены общественной организации «Союз женщин России» Красногородского округа. Организаторы подготовили площадку, оформили фотозону. В рамках мероприятия все участники получили ласточку-символ блокады и дневную норму хлеба – «125 блокадных грамм с огнём и кровью пополам».
В Острове в рамках памятной даты состоялось мероприятие в Доме детского творчества имени Героя Советского Союза Клавдии Назаровой. В нём приняли участие ветераны и житель блокадного Ленинграда - Зоя Жадина, воспитанники молодежных общественных организаций, представители администрации Островского района. Ведущие напомнили присутствующим о трагических страницах в истории города. Гостям предоставили записи в дневнике 11-летней ленинградки Тани Савичевой, который стал одним из символов города и блокады в годы войны, а также рассказали о единственной транспортной магистрали, связывавшей блокадный Ленинград с Большой землей — «Дороге жизни», благодаря которой в оккупированный город за это время доставили более 360 тонн груза.
Кроме того, во всех школах Печорского муниципального округа прошёл очередной урок из цикла «Разговоры о важном», темой которого стало освобождение Ленинграда от нацистов. Ученики узнали об исторических событиях того времени. В ходе уроков были проведены беседы, просмотрены фильмы и видеоролики с последующим их обсуждением. «Уроки были проведены с целью формирования и укрепления у обучающихся чувства патриотизма, любви к стране и уважения к подвигам предков», – отметили в редакции газеты «Печорская правда».
Также в Стругах Красных провели Всероссийскую акцию «Хлеб той зимы». Добровольцы волонтёрского отряда «Заря», активисты Добровольческого центра и Движения Первых, а также работники районного Дома культуры присоединились к акции. Ребята расположились возле районного Дома культуры, где всем желающим также дали возможность попробовать 125-граммовый «хлебный паек». В рамках акции «Ленточка Ленинградской Победы» волонтеры дарили прохожим ленточки и поздравляли всех с памятным днём, когда Ленинград был освобождён.
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