Международный день защиты персональных данных отмечается 28 января
28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных, сообщает calend.ru. Это праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
В некоторых странах этот праздник называется «Днем конфиденциальности», а решение отмечать его было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных».
Конвенция стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, который определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также предоставил определение понятия «персональные данные».
Персональные данные — это любая информация о физическом лице, в том числе его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейное и социальное положение, данные о доходах, образовании, состоянии здоровья и профессии. До появления интернета и электронных баз данных эта информация хранилась на бумажных носителях в архивах разного уровня. Поэтому вероятность несанкционированного доступа к ней была невысока. Но в век цифровых технологий появились такие преступления, как кража паролей и личных данных пользователей, продажа компьютерных баз данных.
Основными принципами обработки и защиты персональных данных, предлагаемыми указанной конвенцией, стали добросовестность и законность получения и обработки персональных данных; хранение персональных данных для определенных и законных целей и не использование их способом, не совместимым с этими целями.
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