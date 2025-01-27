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Общество

Международный день защиты персональных данных отмечается 28 января

28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день защиты персональных данных, сообщает calend.ru. Это праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.

В некоторых странах этот праздник называется «Днем конфиденциальности», а решение отмечать его было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. Эта дата соответствует годовщине подписания Конвенции Совета Европы от 28 января 1981 года «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных».

Конвенция стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, который определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни, а также предоставил определение понятия «персональные данные».

Персональные данные — это любая информация о физическом лице, в том числе его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейное и социальное положение, данные о доходах, образовании, состоянии здоровья и профессии. До появления интернета и электронных баз данных эта информация хранилась на бумажных носителях в архивах разного уровня. Поэтому вероятность несанкционированного доступа к ней была невысока. Но в век цифровых технологий появились такие преступления, как кража паролей и личных данных пользователей, продажа компьютерных баз данных.

Основными принципами обработки и защиты персональных данных, предлагаемыми указанной конвенцией, стали добросовестность и законность получения и обработки персональных данных; хранение персональных данных для определенных и законных целей и не использование их способом, не совместимым с этими целями.

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