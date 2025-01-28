Водитель автомобиля Audi на огромной скорости врезался в фонарный столб на улице Труда в Пскове

01:27, 28 января 2025, ПАИ

Ночью 28 января на улице Труда в Пскове водитель автомобиля Audi на огромной скорости врезался в фонарный столб, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал 19-летний пассажир автомобиля. Он госпитализирован в медучреждение бригадой медицины катастроф.

На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники ГАИ. Обстоятельства случившегося выясняются.