Водитель автомобиля Audi на огромной скорости врезался в фонарный столб на улице Труда в Пскове
Ночью 28 января на улице Труда в Пскове водитель автомобиля Audi на огромной скорости врезался в фонарный столб, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал 19-летний пассажир автомобиля. Он госпитализирован в медучреждение бригадой медицины катастроф.
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники ГАИ. Обстоятельства случившегося выясняются.
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