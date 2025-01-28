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Происшествия

Водитель автомобиля Audi на огромной скорости врезался в фонарный столб на улице Труда в Пскове

Ночью 28 января на улице Труда в Пскове водитель автомобиля Audi на огромной скорости врезался в фонарный столб, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал 19-летний пассажир автомобиля. Он госпитализирован в медучреждение бригадой медицины катастроф.

  • ДТП на улице Труда в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП на улице Труда в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП на улице Труда в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП на улице Труда в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП на улице Труда в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП на улице Труда в Пскове
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"

На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники ГАИ. Обстоятельства случившегося выясняются.

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