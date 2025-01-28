Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление»

12:05, 28 января 2025, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Когда в бывшем здании кинотеатра «Октябрь» откроется библиотека имени Василева и туристский центр Псковской области? Когда в Пскове появится филиал национального центра «Россия»? Каким будет День Победы в Пскове? Что войдет в календарь Года защитника Отечества в регионе? Какие памятники появятся в Псковской области в 2025 году? Что делает школа креативных индустрий к 9 Мая?

На эти и другие вопросы ведущего Александра Машкарина Ольга Тимофеева ответит в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в 14:00.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».