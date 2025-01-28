План мероприятий в честь Года защитника Отечества формируют в Псковской области

14:45, 28 января 2025, ПАИ

В Псковской области формируют план мероприятий в рамках празднования Года защитника Отечества, сообщила заместитель губернатора региона Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«800 мероприятий, которые запланированы в Псковской области в честь 80-летия Победы, – это составная часть плана мероприятий, которая утверждена губернатором Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым. Сейчас формируется ещё более глобальный план – это план мероприятий года в рамках Года защитника Отечества», – отметила Ольга Тимофеева.

В план войдут не только юбилейные даты в честь 80-летия Победы, но и региональные, федеральные даты, которые связаны с почитанием защитников Отечества, подчеркнула она.

«Это будут и мероприятия, которые связаны с сохранением исторической памяти тех защитников Отечества, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, Первой мировой войне и Ледовом побоище. Кроме того, сейчас особый акцент идёт на действующих участников СВО. Конечно, это будут большие мероприятия в сфере культуры, спорта и молодёжной политики», – обратила внимание вице-губернатор.