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Посвящённый Году защитника Отечества и празднованию 80-летия Победы пресс-тур проходит в Псковской области

Посвящённый Году защитника Отечества и празднованию 80-летия Победы пресс-тур проходит в Псковской области 28 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Делегация, в которую входят представители Союза журналистов России, фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО, центра «Соотечественник», облсовпрофа, прибыла в посёлок Идрица Себежского района.

Фото: ПАИ

В рамках пресс-тура экскурсию по памятным местам проведёт краевед Владимир Спиридонов.

Первая точка маршрута – памятник 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Затем участники пресс-тура отправятся к памятнику 22-му механизированному корпусу и к месту, где в годы оккупации располагался концлагерь.

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