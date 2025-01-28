Посвящённый Году защитника Отечества и празднованию 80-летия Победы пресс-тур проходит в Псковской области

11:48, 28 января 2025, ПАИ

Посвящённый Году защитника Отечества и празднованию 80-летия Победы пресс-тур проходит в Псковской области 28 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Делегация, в которую входят представители Союза журналистов России, фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО, центра «Соотечественник», облсовпрофа, прибыла в посёлок Идрица Себежского района.

В рамках пресс-тура экскурсию по памятным местам проведёт краевед Владимир Спиридонов.

Первая точка маршрута – памятник 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Затем участники пресс-тура отправятся к памятнику 22-му механизированному корпусу и к месту, где в годы оккупации располагался концлагерь.