Пять фигуристок из Пскова стали призёрами первенства Новгородской области

12:30, 28 января 2025, ПАИ

Пять фигуристок из Пскова стали призёрами первенства Новгородской области, которое прошло в Великом Новгороде 25 и 26 января. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».



Фото: спортшкола «Олимп»



Фото: спортшкола «Олимп»



Фото: спортшкола «Олимп»



Фото: спортшкола «Олимп»



Фото: спортшкола «Олимп»









В соревнованиях участвовали спортсмены из Санкт-Петербурга, Боровичей, Великого Новгорода, Пскова и Твери.

Псковичка Дарья Власова заняла первое место в категории «Юный фигурист, старший возраст». Серебро на счету Дарины Сангаловой по третьему юношескому разряду, а также Ксении Евграфовой в категории «Юный фигурист 2017 года рождения и младше».

Третьи места заняли Анна Проскурина по третьему спортивному разряду и Эмилия Иванова по второму спортивному разряду.

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