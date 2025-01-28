Пять фигуристок из Пскова стали призёрами первенства Новгородской области
Пять фигуристок из Пскова стали призёрами первенства Новгородской области, которое прошло в Великом Новгороде 25 и 26 января. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Олимп».
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Фото: спортшкола «Олимп»
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Фото: спортшкола «Олимп»
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Фото: спортшкола «Олимп»
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Фото: спортшкола «Олимп»
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Фото: спортшкола «Олимп»
В соревнованиях участвовали спортсмены из Санкт-Петербурга, Боровичей, Великого Новгорода, Пскова и Твери.
Псковичка Дарья Власова заняла первое место в категории «Юный фигурист, старший возраст». Серебро на счету Дарины Сангаловой по третьему юношескому разряду, а также Ксении Евграфовой в категории «Юный фигурист 2017 года рождения и младше».
Третьи места заняли Анна Проскурина по третьему спортивному разряду и Эмилия Иванова по второму спортивному разряду.
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