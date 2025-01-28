Состоится ли в Пскове парад в честь 9 Мая, уточнила заместитель губернатора

16:14, 28 января 2025, ПАИ

Состоится ли в Пскове парад в честь 9 Мая, уточнила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Вопрос относительно того будет ли в Пскове военный парад в честь 9 Мая, в том числе парад военной техники, будет решён на заседании оперативного штаба накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пояснила заместитель губернатора.

«Решение будет приниматься с учётом мнений силового блока. Мы, конечно, очень этого хотим, хотим, чтобы «Бессмертный полк» прошёл очно, хотим парад техники. Эти вопросы будут решены в ближайшее время», – добавила Ольга Тимофеева.

Напомним, что и парад в честь Дня Победы, и шествие «Бессмертного полка» в очном формате в последний раз проходили в Пскове в 2022 году, в последующие годы мероприятия отменялись из соображений безопасности.