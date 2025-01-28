Мужская сборная Псковской области вышла в финал чемпионата России по стрельбе из лука

13:58, 28 января 2025, ПАИ

Мужская сборная Псковской области вышла в финал чемпионата России по стрельбе из блочного лука, который проходит в Орле, передаёт корреспондент ПАИ.

В соревнованиях участвуют 16 команд, каждая из которых представляет только один регион страны. В составе мужской сборной Псковской области – бронзовый призёр недавно прошедшего первенства страны Илья Силаев, а также Владимир Фазанов и Сергей Кузнецов.

Великолучане завершили квалификацию на пятом месте. Преодолев две стадии, они вышли в полуфинал, где обыграли команду Бурятии – 232:229. В финале им предстоит сыграть со сборной Чувашии.

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