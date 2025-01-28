Михаил Ведерников: Мероприятия в честь подвига 6-й роты должны пройти на самом высоком уровне

14:13, 28 января 2025, ПАИ

Масштабные мероприятия проведут в Псковской области в честь 25-летия подвига десантников 6-й роты и разведчиков 2-й бригады спецназа, сообщил губернатор Михаил Ведерников во время заседания оргкомитета «Победа» сегодня, 28 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«Ещё одна знаковая дата в этом году для Псковской области – 25 лет подвига десантников 6-й роты и разведчиков 2-й бригады спецназа. Мероприятия должны пройти на самом высоком уровне с участием ветеранов, родственников погибших героев, представителей патриотических организаций», – сказал глава региона.

Напомним, 29 февраля – 1 марта 2000 года десантники 6-й роты под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

День гибели десантников 6-й роты объявлен региональной памятной датой, посвящённой военнослужащим, погибшим при исполнении воинских обязанностей, – закон «Об установлении региональной памятной даты Псковской области» был принят региональным парламентом в январе 2013 года.

Отметим, что наиболее трагическая страница истории псковского спецназа – битва при Харсеное. 21 февраля 2000 года 2-я бригада специального назначения вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе посёлка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибли 33 человека, 25 из них – разведчики Псковской бригады спецназа ГРУ.