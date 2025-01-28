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Дни пушкинской поэзии в Псковской области в 2025 году пройдут с привлечением федерального гранта

Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области в 2025 году пройдут с привлечением федеральных грантовых средств, сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ольга Тимофеева. Фото: ПАИ

Также в списке мероприятий, которые стали возможны в том числе благодаря федеральным грантам, фестиваль «Моя еда» и международная встреча «Курган Дружбы» в Себежском районе. «Сейчас как раз завершается работа по подаче заявок на гранты Росмолодёжи», – уточнила Ольга Тимофеева относительно «Кургана Дружбы».

Также, по её словам, в этом году продолжится курс на проведение событийных мероприятий в муниципалитетах Псковской области. «Например, Дно, Новосокольники и Пустошка в этом году отметят своё столетие. Сейчас работаем над проведением их совместного, запоминающегося юбилея», – отметила заместитель губернатора региона.

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