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Общество

Цикл виртуальных выставок к 80-летию Победы запустил Пушкинский заповедник

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 28 января, открыл новую рубрику в рамках своего многолетнего, работающего с лета 2020 года, интернет-проекта «Художник и музей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Пётр Фомин. Пушкин на дороге из Тригорского в Михайловское (1962 год). Из фондов Пушкинского заповедника

В год 80-летия Великой Победы под тегом #художник_и_музей_ВОВ на официальной странице музейного сообщества в социальной сети «ВКонтакте» сотрудники «Михайловского» будут размещать небольшие цифровые фондовые экспозиции и рассказывать о художниках-фронтовиках, чьи жизнь и творчество были связаны с пушкинской темой, с историей псковских пушкинских мест и музея-заповедника «Михайловское».

Первым героем новой рубрики стал Пётр Фомин – один из классиков советской и российской живописи, уроженец деревни Ледяха Локнянского района. Доброволец – защитник Ленинграда, участвовавший в возведении противотанковых заграждений под Гатчиной в 1941 году, весной 1942-го он был призван в Красную армию, сражался на Ленинградском и Белорусском фронтах.

«После войны Пётр Фомин часто приезжал в Пушкинский заповедник, был дружен с первым послевоенным директором музея Семёном Гейченко – тоже фронтовиком. Вместе с ним и со своими коллегами по Институту живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, уже став преподавателем вуза, стоял у истоков традиции художественных практик для студентов в «Михайловском», – подчеркнули сотрудники музея.

Сегодня картины Петра Фомина (1919–1996) находятся в собраниях крупнейших российских музеев, среди которых Третьяковская галерея и Русский музей, а также в частных коллекциях по всему миру. «Михайловское» тоже располагает несколькими пейзажами работы Петра Фомина: это виды Пушкинского заповедника и деревни Малы под Изборском», – рассказали в музее.

В Пушкинском заповеднике отметили, что при всей внешней скромности выставки в рамках проекта «Художник и музей» важны как для собственно «Михайловского», так и для его потенциальных гостей. «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондового собрания. И возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации», – подчеркнули в музее.

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