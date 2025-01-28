Псковская делегация приняла участие в международной конференции волонтёров к 80-летию Победы

16:52, 28 января 2025, ПАИ

Делегация Псковской области приняла участие в международной конференции волонтёрских организаций, посвящённой 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Она проходила в Ленинградской области, сообщили ПАИ в пресс-службе комитета по молодёжной политике региона.



Фото: пресс-служба комитета по молодёжной политике Псковской области



Фото: пресс-служба комитета по молодёжной политике Псковской области



Фото: пресс-служба комитета по молодёжной политике Псковской области





Мероприятие собрало более 100 волонтёров из девяти стран: Россия, Алжир, Испания, Абхазия, Белоруссия, Бенин, Болгария, Казахстан, Молдова, а также Таджикистан. Ключевым событием конференции стала разработка плана мероприятий, которые пройдут в честь 80-летия Победы.

В течение трёх дней участники познакомились с памятными местами Ленинградской области, а спикерами конференции стали председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко и руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева.

Кроме того, добровольцы сопроводили памятные мероприятия на территории мемориального комплекса, посвящённого памяти мирных жителей СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны.