Участники пресс-тура посетили места боевой славы в Себежском районе

Пресс-тур, посвящённый Году защитника Отечества и празднованию 80-летия Победы, организовали по местам ратной славы в Себежском районе. В состав делегации вошли представители Союза журналистов России, Ассоциации ветеранов СВО, фонда «Защитники Отечества», центра «Соотечественник», облсовпрофа. Отправной точкой маршрута стал памятник 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Затем участники пресс-тура отправились к памятнику 22-му механизированному корпусу и к месту, где в годы оккупации располагался концлагерь. В рамках пресс-тура экскурсию по памятным местам провёл краевед Владимир Спиридонов.