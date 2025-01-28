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Экономика

Псковские работодатели стали чаще предлагать доход более 139 тысяч рублей – аналитики

Рейтинг самых высоких зарплат в Псковской области за январь 2025 года подготовили аналитики. Об этом ПАИ сообщили в hh.ru по Северо-Западу.

Анализ местного рынка труда показывает, что средний доход жителей региона в настоящее время составляет 57,1 тысячи рублей, подчеркнули в компании.

За последний год предложения по заработной плате в Псковской области увеличились на 20%. Более того, доход свыше 139 тысяч рублей можно найти в каждой десятой вакансии для местных безработных и соискателей. В сравнении с прошлым годом компании региона стали на 17% чаще предлагать зарплату, превышающую рыночный уровень (от 139 тыс. рублей), обратили внимание в hh.ru.

Наиболее высокие зарплаты предлагаются для таких специалистов, как стоматолог-хирург-имплантолог, электромонтажник, фрезеровщик, водитель-экспедитор.

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