Житель Великолукского района заплатит штраф за кражу
Житель Великолукского района заплатит штраф за кражу, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.
28 июля 2024 года мужчина похитил из магазина «Автоэстетика» лежавший на стеллаже усилитель за 4 170 рублей и скрылся с места преступления.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ и штраф в размере 15 тысяч рублей.
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