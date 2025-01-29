Житель Великолукского района заплатит штраф за кражу

09:44, 29 января 2025, ПАИ

Житель Великолукского района заплатит штраф за кражу, сообщили ПАИ в прокуратуре муниципалитета.

28 июля 2024 года мужчина похитил из магазина «Автоэстетика» лежавший на стеллаже усилитель за 4 170 рублей и скрылся с места преступления.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ и штраф в размере 15 тысяч рублей.