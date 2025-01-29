Жителя Псковской области осудили за попытку кражи более 220 килограммов рельсов

13:47, 29 января 2025, ПАИ

Жителя Псковской области осудили за попытку кражи более 220 килограммов рельсов, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что в июле 2024 года житель деревни Опочицы Псковского района и его сообщник пытались похитить 229 килограммов старогодных рельсов, которые хранились возле путевого здания на станции Полковая. Однако их действия пресекли сотрудники транспортной полиции.

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору). Ему назначили один год четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Соучастник преступления был осуждён ранее.