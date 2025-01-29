Ужесточение наказания за нарушение тишины поддержал комитет по законодательству областного Собрания

15:37, 29 января 2025, ПАИ

Профильные законопроекты январской сессии и изменения региональных госпрограмм рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению. Заседание прошло под председательством Алексея Севастьянова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Депутат областного Собрания Антон Минаков представил коллегам свою законодательную инициативу, касающуюся увеличения размера штрафа за нарушение тишины. Автор законопроекта озвучил верхние пределы санкций – 4 тысячи рублей для граждан, 10 тысяч рублей – для должностных лиц и 20 тысяч рублей – для юридических лиц.

Алексей Севастьянов попросил уточнить, как давно повышались штрафы за совершение данного административного правонарушения. По словам автора проекта, размер штрафов за нарушение тишины не пересматривался около 10 лет. Выяснив позицию исполнительной власти – правительство поддерживает законопроект, Алексей Севастьянов поставил вопрос на голосование. Решение комитета – рекомендовать принять проект закона «О внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» в двух чтениях.

Депутаты рассмотрели законопроект, дополняющий принятый ранее закон «О патриотическом воспитании Псковской области». По инициативе областной прокуратуры предлагается на законодательном уровне отнести противодействие фальсификации истории к основополагающим задачам патриотического воспитания, что особенно актуально в условиях проведения специальной военной операции. Комитет поддержал законопроект.

Ещё одна рассмотренная комитетом законодательная инициатива связана с уточнением порядка проведения местного референдума. Поправки в действующий закон предложил спикер Собрания Александр Котов. Речь идёт о разграничении перечня документов, представляемых инициативными группами в зависимости от статуса инициатора проведения местного референдума. «Мы полностью за», - прокомментировал законопроект председатель Избирательной комиссии области Игорь Сопов. Эту позицию поддержали и депутаты.

Председатель комитета Алексей Севастьянов вынес на рассмотрение коллег вопрос о поддержке проекта федерального закона, направленного на обеспечение своевременного участия саморегулируемой организации в проведении проверок деятельности её членов. Алексей Севастьянов пояснил, что к основным функциям саморегулируемой организации отнесено представление интересов её членов в правоотношениях с государственными органами, в том числе в рамках проведения проверочных мероприятий органами госконтроля и надзора. Проект закона устанавливает срок и порядок направления уведомлений о проведении таких проверок. Депутаты поддержали инициативу.

Также члены комитета рассмотрели изменения ряда региональных государственных программ.