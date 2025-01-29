Усвяты отмечают 83-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Митинг, посвящённый 83-й годовщине освобождения посёлка Усвяты от немецко-фашистских захватчиков, прошёл на Замковой горе сегодня, 29 января. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
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Фото: газета «Новая жизнь»
В этот день жители Усвятского муниципального округа ежегодно приходят к братскому захоронению на Замковой горе, чтобы почтить память погибших освободителей. В митинге приняли участие глава муниципалитета Дмитрий Петров, председатель комитета по управлению госимуществом Александр Можаев, председатель Собрания депутатов Усвятского муниципального округа Виктор Бонадыченко, члены поискового отряда «Гвоздика», школьники и жители округа.
В память о павших в годы Великой Отечественной войны бойцах была объявлена минута молчания, собравшиеся возложили к памятнику на захоронении цветы и венки. Торжественные мероприятия продолжились традиционным фестивалем патриотической песни «Сердце солдата» в районном Доме культуры.
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