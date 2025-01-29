Усвяты отмечают 83-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков

17:42, 29 января 2025, ПАИ

Митинг, посвящё нный 83-й годовщине освобождения посё лка Усвяты от немецко-фашистских захватчиков, прошё л на Замковой горе сегодня, 29 января. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»



Фото: газета «Новая жизнь»











В этот день жители Усвятского муниципального округа ежегодно приходят к братскому захоронению на Замковой горе, чтобы почтить память погибших освободителей. В митинге приняли участие глава муниципалитета Дмитрий Петров, председатель комитета по управлению госимуществом Александр Можаев, председатель Собрания депутатов Усвятского муниципального округа Виктор Бонадыченко, члены поискового отряда «Гвоздика», школьники и жители округа.