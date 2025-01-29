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Общество

Вопрос преобразования района в округ обсудили на 34-й сессии Собрания депутатов Островского района

Депутаты Собрания депутатов Островского района единогласно дали согласие на преобразование муниципальных образований, входящих в состав района, в муниципальное образование «Островский муниципальный округ Псковской области». Решение принято во время заседания очередной, 34-й сессии муниципального Собрания депутатов, сообщил в своём телеграм-канале глава Островского района Дмитрий Быстров.

Ранее инициативу волостей поддержали представительные органы сельских поселений, а также депутаты городского поселения Остров.

Всего в повестке дня народные избранники рассмотрели 13 вопросов. Большинство из них касались приведения местных нормативных актов в соответствие с федеральным законодательством. Также были приняты решения по вопросам установления размера платы за содержание жилого помещения, делегирования депутатов Собрания депутатов в состав конкурсной комиссии по выбору управляющей организации для управления многоквартирным домом и по другим, добавил Дмитрий Быстров.

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Вопрос преобразования района в округ обсудили на 34-й сессии Собрания депутатов Островского района
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