Человека спасли при пожаре на улице Автомобилистов в Печорах
Одного человека спасли при пожаре на улице Автомобилистов в Печорах сегодня ночью, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Пожар случился в двухэтажном доме площадью 144 квадратных метра. Огонь повредил строение по всей площади. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети на втором этаже.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 января 2025
Работодатели из СЗФО рассказали, насколько они довольны уровнем подготовки выпускников