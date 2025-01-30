Человека спасли при пожаре на улице Автомобилистов в Печорах

09:07, 30 января 2025, ПАИ

Одного человека спасли при пожаре на улице Автомобилистов в Печорах сегодня ночью, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пожар случился в двухэтажном доме площадью 144 квадратных метра. Огонь повредил строение по всей площади. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети на втором этаже.