Наталья Исакова станет гостьей программы «Минкульт»

13:24, 30 января 2025, ПАИ

Директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты России Наталья Исакова станет гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 января, в 14:00.

Какие проекты и мероприятия планирует реализовать Госархив в рамках подготовки к 80-летию Победы? Как хранятся документы военного времени? Как и чем живёт Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области в 1941–1944 годах? С какими вопросами обращаются к специалистам архива чаще всего? Как формируются архивные фонды и может ли любой человек помочь в этом, например, принести фотографии-письма своего прадеда в архив?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00.

Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».