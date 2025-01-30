Наталья Исакова станет гостьей программы «Минкульт»
Директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты России Наталья Исакова станет гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 января, в 14:00.
Какие проекты и мероприятия планирует реализовать Госархив в рамках подготовки к 80-летию Победы? Как хранятся документы военного времени? Как и чем живёт Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области в 1941–1944 годах? С какими вопросами обращаются к специалистам архива чаще всего? Как формируются архивные фонды и может ли любой человек помочь в этом, например, принести фотографии-письма своего прадеда в архив?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00.
Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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