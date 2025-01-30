Специальное издание подготовят к XX Псковским чтениям

17:58, 30 января 2025, ПАИ

Специальное издание подготовят к XX Псковским чтениям в регионе, рассказала руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«17–19 апреля планируется проведение XX Псковских архивных чтений, которые будут проводиться на базе Псковского государственного университета и Государственного архива Псковской области. И к этому событию у нас выйдет издание», – отметила Наталья Исакова.

В издание войдут материалы прошлых конференций, посвящённые 80-летию освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 80-летию образования Псковской области. «Будет опубликовано много новых докладов по теме истории Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления Пскова», – подчеркнула руководитель псковского госархива.

Все материалы с конференции можно будет увидеть на сайте архива. Бумажные варианты можно будет найти в библиотеках в муниципалитетах, уточнила она.