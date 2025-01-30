Псковичам рассказали, какие уникальные документы хранятся в госархиве

18:49, 30 января 2025, ПАИ

Какие уникальные документы хранятся в Государственном архиве Псковской области, рассказала его руководитель Наталья Исакова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У нас более 1 миллиона 300 тысяч единиц хранения. <…> Если говорить о наших документах, у нас есть несколько документов XVII века и есть уникальный документ, который признан уникальным в соответствии с законодательством: это памятник древнерусской литературы «Слово о погибели Русской земли», который рассказывает о татаро-монгольском нашествии. Всего сохранилось два списка этого произведения: одна копия у нас, другая в Пушкинском музее. Но тот список, который находится у нас, считается более полным», – отметила Наталья Исакова.

Кроме того, в архиве хранятся документы с подлинными автографами Екатерины II и Александра I.

«Также у нас есть уникальные документы об истории семьи Александра Сергеевича Пушкина. В частности, есть журнал полиции, где были взяты под надзор люди, и там значится, что Александр Сергеевич Пушкин ведёт себя хорошо и занимается сочинениями», – рассказала Наталья Исакова.

Есть в архиве и ещё один документ, связанный с поэтом, – это журнал исходящих документов, уточнила она.

«Также есть документы, связанные с патриархом Тихоном, который родился на территории нашего региона. Он учился в Псковской духовной семинарии. В частности, есть библиотечный формуляр, ведомости об обучении, его письмо, которое он писал с Аляски», – обратила внимание Наталья Исакова.

Кроме прочего, в архиве есть фотографии памятников архитектуры, которые были сделаны после Великой Отечественной войны. «Кстати, среди них есть фотография нашего Псковского драмтеатра. Мы недавно нашли документ – оказывается, после войны в разрушенном театре проходили собрания и концерты. И как Псков освободили, до сентября там проходили собрания. Затем было принято решение запретить проведение там всяких мероприятий, потому что это небезопасно», – заключила она.