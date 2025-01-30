О Пскове как самом танцующем городе России – в интервью с профессионалом

21:20, 30 января 2025, ПАИ

Сколько в Псковской области танцевальных школ, какие танцы на пике моды, как стать звездой танцпола и почему танцевать может каждый, рассказал руководитель школы танцев Dance Family Александр Павлов в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Движение вверх

– Александр, говоря о культурной жизни Пскова, нельзя пройти мимо роста популярности современных танцев в целом и школы Dance Family в частности.

– Школе 11 лет, у нас занимается больше 400 человек, 17 педагогов работают на 20 танцевальных направлениях. Это одна из самых больших школ в регионе, мы котируемся во всей стране и стараемся держать марку.

– Как вы пришли к мысли открыть школу танцев?

– Во времена моей молодости многие ребята увлекались направлением, которое сейчас называется электроданс. В каждом дворе танцевали, это стало моим большим увлечением. Но цели зарабатывать и развиваться в этой области не было: думал, буду работать как все обычные люди. Сначала трудился бухгалтером, потом в банке. Но со временем решил, что нужно всё бросить и делать то, что любишь больше всего. Я ушёл из банка, чтобы открыть школу танцев. Нашёл четырёх человек, которым обрисовал свой проект и свою идею, они с большой радостью поддержали. И мы вчетвером стартовали, каждый вёл свои группы. У нас тогда не было даже своего помещения. Но как только начали масштабно расти, сразу пошли и зал свой искать, и регистрироваться официально.

– Как вы оцениваете состояние танцевальной сферы тогда и сейчас?

– За эти годы очень сильно сместился вектор. Если раньше полностью доминировали государственные кружки с русскими народными и близкими к этой области танцами, то сейчас доминируют коммерческие кружки и школы, подобные нашей. Потому что все дети хотят танцевать исключительно современные танцы. Это многолетняя тенденция, в которой нет ничего удивительного. Ребёнок открывает телефон и в «VK Видео» или TikTok видит современные танцы под энергичную быструю музыку. Для понимания классической музыки нужна наслушанность, а вот бум-бум, тыц-тыц дети воспринимают моментально, эта музыка их заряжает и они говорят: «Мама, я хочу вот так же». Потому и тренд на современные направления, которых очень много. И есть учителя, знающие, как правильно преподавать такие танцы. У меня и наших педагогов проблемы со спиной, с ногами, ведь в наше время не было учителей, мы сами какие-то мастер-классы брали, в интернете искали. А сейчас своим ученикам можем поставить правильную осанку, объяснить верное расположение рук, ног и всего тела, чтобы максимально снизить риск травмирования.

– Какие направления сегодня популярны?

– Хип-хоп, уже чуть меньше вог и на пике шаффл, хотя этот стиль пока не сложился. Невероятным двигателем в нашей стране стали «Звёздные танцы» на ТНТ, познакомившие с современными направлениями. Очень много людей, посмотрев проект, захотели идти на танцы.

Танцуют все!

– Говорят, что есть «деревянные» люди, в принципе не способные танцевать.

– Глупость полная, не бывает людей без предрасположенности к танцам. Их популярность всегда была и будет высокой, танцуют абсолютно все. Если человек сидит и слушая тяжёлый рок ножкой пристукивает, он по факту уже танцует. Если вы хоть чуть-чуть двигаетесь под музыку, вы уже танцуете. Просто мы учим танцевать более профессионально и классно. Дисциплина и труд всё перетрут. Бывает, что приходят дети с подготовкой (например, занимались спортом или бальными танцами) и не справляются, уходят. А те, кто просто с улицы и кому тяжело, своим упорством и трудом достигают очень высокого уровня. Они ценят то, чем занимаются, и у них всё получается.

Я очень горд, что в школе занимаются все возрастные категории: дети, подростки, студенты, взрослые и даже пенсионеры. Есть восемь – десять семей, в которых по три-четыре человека занимаются. Очень показательна семья Семёновых – Славяна, Рома, Даша и Гоша. Они очень активные, невероятно позитивные люди. Мама и папа просто танцуют, Даша делает это очень хорошо, а Гоша на данный момент танцор-суперзвезда. И это не единственный случай, для семей в школе есть преференции.

Вопросы с танцпола

– Есть ли какие-то проблемы в работе?

– Бывают проблемы из-за несерьёзного отношения, а танцы требуют чёткой работы и высокой дисциплинированности. Нельзя пропускать занятия, нужно дома отрабатывать элементы, заниматься дополнительно. Второй существенный момент – материальный. Деньги нужны, например, для участия в конкурсах. Но приходится сталкиваться с тем, что люди просто не могут это потянуть. Недавно мы ездили в Москву на самый большой электрофестиваль России «Север dance forever», где наша ученица Арина Морозова заняла второе место. А чтобы туда поехать, ты должен оплачивать дорогу, участие, мастер-классы и так далее. Есть мысль поехать во Францию, на родину электро, но это очень большие суммы. У нас нет никакого государственного финансирования, хотя мы над этим работаем.

Есть некоторые физические противопоказания – серьёзные проблемы со спиной или очень плохое зрение. Но у нас всё-таки не спорт, а творческая история – кроме брейк-данса, он признан спортом. К тому же для многих людей танцы – это хобби, они приходят развеяться, расслабиться. Кому-то просто хочется научиться красиво двигаться или преодолеть стеснительность, социализироваться, найти друзей. Всё это мы только поддерживаем.

– В Пскове несколько крупных танцевальных школ, много кружков. Сложилось ли комьюнити, когда вы вместе что-то делаете для города?

– Пока объединения нет. Если будет, станем большой силой для решения разных вопросов. Например, у всех коммерческих школ и студий огромные проблемы с площадками. БКЗ, Дом офицеров, ГК выставляют нам просто конские цены за аренду, которые мы не можем потянуть, а государственные учреждения могут там бесплатно заниматься. Мы должны объединиться и начать писать губернатору и всем остальным. Это, конечно, было бы очень хорошо, и шаги к такому объединению делаются.

Учиться и учить

– Как вы относитесь к онлайн-обучению?

– Для начинающих такое обучение вообще бесполезно, это будет просто развлечение. В зале преподаватель может подойти, показать правильное положение, объяснить, что ты делаешь не так. Но для танцоров с хорошей подготовкой онлайн-курсы годны, тем более что у нас в стране много крутых профессиональных танцоров и хореографов, у которых можно купить курс с обратной связью, заниматься с ними и вживую коммуницировать.

– Важен ли уровень подготовки?

– Для преподавателей очень важно. У нас как минимум 90 % педагогов сами танцуют, они профессионально растут, развиваются, ездят по стране. И родители видят, что отдают ребёнка человеку, который хорошо выглядит, хорошо, танцует, хорошо двигается. Что касается наших учеников, назвать профессионалами можно человек 10–15. Они на всю страну известны, ездят по мероприятиям, выступают в хореографических соревнованиях. Сейчас у детей и подростков, которые классно танцуют, есть возможность жить этим. Они могут остаться у нас работать, а могут уехать развиваться дальше по другим городам. Если ты танцор, хореограф, педагог невероятно крутого уровня, то будешь востребован в стране, сможешь этим жить и зарабатывать. Раньше такое было невозможно.

В школе также много танцоров хорошего среднего уровня, но всегда больше всего начинающих, всё же приходят за эмоциями, быстро их получают и затем решают, всё на этом или нет. Часто приходят на какое-то танцевальное направление и понимают, что тяжело. А у нас есть возможность сказать: «А попробуйте другое направление», – и человеку нравится, он остаётся. Каждому нужен педагог, который поможет найти что-то своё и за которым ученик готов пойти.

– Как из новичка перейти в профи?

– Верить в себя, ежедневно работать и уметь себя дисциплинировать. Если вы чувствуете, что танцы действительно ваше, начните читать, смотреть видео, изучать разные направления, искать свой стиль. Самим больше заниматься дома, ходить сразу в несколько студий.

– Где найти уникальных профессионалов, которые умеют преподавать?

– Часто педагогами могут стать люди, которые ничего толком не умеют. К сожалению, такова реальность. Но у нас самый танцующий город, мне кажется, в стране. Я не шучу: Псков маленький, население чуть меньше 200 тысяч, а студий танцевальных штук 15. Великий Новгород рядом – могу назвать только две. То есть у нас очень творческий город и много педагогов, которые выросли благодаря постоянному саморазвитию. Сейчас в современных танцах педагог – это профессиональный танцор, кто сам танцует, разбирается в теме. Конечно, высшее танцевальное классическое образование, полученное в Москве или Санкт-Петербурге, – это очень хорошо, это огромный плюс. Но в тех заведениях никто вас не научит ни одному современному направлению в том объёме, в котором могут научить коммерческие танцевальные педагоги звёзды. И если вы решите, к примеру, заниматься хип-хопом, вам точно придётся идти к педагогам по хип-хопу, у которых нет высшего образования, но они практикующие танцоры высокого уровня.

– Школа танцев – это ведь ещё бизнес. Как удаётся совмещать творчество и менеджмент?

– У меня хорошее экономическое образование, поэтому могу давать возможность людям нормально зарабатывать и жить только танцами. Сейчас же кому-то создать новую школу или студию тяжело: их уже очень много, и государственных, и коммерческих. И рисков масса: нужно вкладывать большие деньги, брать кредиты, а получится ли в итоге задуманное, гарантий нет. Но всё зависит от человека: нужно быть очень целеустремлённым, ночами работать, не спать, быть к этому готовым. Иметь бизнес-образование, проверенную команду, честных помощников, деньги, ресурсы и так далее. И обязательно научиться делегировать полномочия, что лично мне далось тяжело.

– Главная цель школы Dance Family на этот год?

– Расшириться. Ближайший план – открыть филиал в Пскове. А в дальнейшем, возможно, и в других городах.