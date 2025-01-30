Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Плюссе продолжается сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО

Неравнодушные жители из Плюсского муниципального округа продолжают приносить вещи и продукты в пункты сбора помощи на территории районного центра. Волонтёры Молодёжного центра и участники «Движения первых» вместе с руководителем Еленой Николаевой разбирают, упаковывают и готовят к последующей отправке принесённые вещи, пишет районная газета «Плюсский край».

«Мы благодарим храм Вознесения Господня (Ляды) Псковской епархии за постоянное содействие в сборе средств и вещей на нужды воинов СВО. Отдельная благодарность жительницам деревни Новоселье, которые активно помогают и уже связали 40 пар тёплых носков. Сегодня мы большой компанией (давно так вместе одновременно не собирались в нашем штабе) плодотворно потрудились с гуманитарной помощью», – сказала Елена Николаева.

29 января благодаря неравнодушным жителям села Ляды, благодаря Ирине Булгаковой в пункты сбора поступили носки, сладости и средства гигиены. Также посылку на фронт дополнили письма лядских школьников, сообщила руководитель «Движения первых».

Отметим, что жители Плюсского округа могут передать посильную помощь в пункт сбора, расположенный в Молодёжном центре на улице Ленина, дом 18 или в любой территориальный отдел.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 января 2025

В Плюссе продолжается сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО
30 января 2025

О работе Госархива Псковской области рассказала Наталья Исакова на «Серебряном дожде». Главное
30 января 2025

Пожарные учения прошли в Псковском музее-заповеднике
30 января 2025

Место появления тепличного комплекса для выращивания елей и сосен в Псковской области находится в стадии проработки
30 января 2025

95-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны Нина Степанова из Островского района
30 января 2025

Первые заявки на догазификацию подали в Пушкинских Горах
30 января 2025

Наталья Исакова: Места в Псковском госархиве ещё точно хватит на 15 лет
30 января 2025

Подшивку «Псковской правды» за победный 1945 год полностью оцифровали

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...