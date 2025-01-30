В Плюссе продолжается сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО

21:37, 30 января 2025, ПАИ

Неравнодушные жители из Плюсского муниципального округа продолжают приносить вещи и продукты в пункты сбора помощи на территории районного центра. Волонтёры Молодёжного центра и участники «Движения первых» вместе с руководителем Еленой Николаевой разбирают, упаковывают и готовят к последующей отправке принесённые вещи, пишет районная газета «Плюсский край».

«Мы благодарим храм Вознесения Господня (Ляды) Псковской епархии за постоянное содействие в сборе средств и вещей на нужды воинов СВО. Отдельная благодарность жительницам деревни Новоселье, которые активно помогают и уже связали 40 пар тёплых носков. Сегодня мы большой компанией (давно так вместе одновременно не собирались в нашем штабе) плодотворно потрудились с гуманитарной помощью», – сказала Елена Николаева.

29 января благодаря неравнодушным жителям села Ляды, благодаря Ирине Булгаковой в пункты сбора поступили носки, сладости и средства гигиены. Также посылку на фронт дополнили письма лядских школьников, сообщила руководитель «Движения первых».

Отметим, что жители Плюсского округа могут передать посильную помощь в пункт сбора, расположенный в Молодёжном центре на улице Ленина, дом 18 или в любой территориальный отдел.