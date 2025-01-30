Завод по производству и переработке пищевых ингредиентов планируют запустить в Пскове

22:16, 30 января 2025, ПАИ

Реализацию трёх инвестиционных проектов поддержал наблюдательный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В частности, речь шла о проекте производства и переработки пищевых ингредиентов для пищевой промышленности. Видео рабочей встречи с обсуждением проектов глава региона разместил в своём телеграм-канале.

Инвестор намерен наладить промышленный выпуск пищевых ингредиентов в Псковской области с целью импортозамещения продукции. «На данный момент предполагаем на ближайшие три года взять площади в аренду. После окупаемости арендованных площадей и запуска завода в перспективе уже строительство отдельного помещения. Первый ввод рассчитываем на производительность порядка 200 тонн в месяц. При развитии и выходе производства на полную мощность – 300-500 тонн в месяц», – сказал инвестор.

Он также отметил, что уже в феврале планируется создание ООО «Пищевые игридиенты», в марте-апреле – привлечение внешнего финансирования и собственных средства. Проект подразумевает создание порядка 25–30 рабочих мест, при выходе на полную мощность производства – до ста человек.

Потенциальными потребителями станут российские предприятия, занимающиеся переработкой мяса, производством кондитерских, молочных и хлебобулочных изделий, а также рыбной продукции. В проект планируется вложить около 60 миллионов рублей.

Отметим, планы развития производственных площадок потенциальные резиденты ОЭЗ представили в четверг, 30 января. Совещание прошло на двух площадках – в представительстве региона при Правительстве РФ в Москве и в правительстве Псковской области.